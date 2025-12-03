“Las Perdidas” lanzan canción navideña

Hace casi una década, un video se volvió tendencia en redes sociales mucho antes del auge de creadores de contenidos. En ese video se mostraba a Wendy Guevara junto a Paola Suárez, pronunciando la frase “estamos perdidas, perdidas, perdidas”. La grabación, de poco más de 20 segundos de duración, se volvió viral en Facebook, lo que provocó reconocimiento mediático de Wendy. Años más tarde, su nombre continúa siendo una de las figuras públicas más reconocidas del México.

Fiestas decembrinas

Por medio de redes sociales, Wendy Guevara, junto con Paola Suarez, Karina Torres y Vanessa Vázquez compartieron un adelanto de su nueva canción para esta temporada decembrina.

Titulada “Navidad Perdida”, los adelantos publicados en varias redes sociales reúnen miles de vistas; en X tiene poco más de 360 mil visualizaciones, en Instagram cuenta con casi el millón de vistas, mientras que el videoclip en Youtube cuenta con casi 70 mil reproducciones. Miles de comentarios halagan su trabajo, destacando el gran recibimiento del público.