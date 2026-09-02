Las redes no me definen: Galilea Montijo

La mirada siempre ha estado puesta sobre ella: como ganadora de un certamen, como actriz, conductora o integrante de los realities y hasta como pareja y mamá.

Su vida ha transcurrido frente a las cámaras y con frecuencia es objeto de opinión y a veces hasta de críticas, pero Galilea Montijo ha aprendido que nada es personal.

Sus seguidores y detractores no pierden detalle y algunos no limitan sus comentarios, críticas y hasta burlas, como la reciente observación sobre el cambio de su rostro, a lo que Montijo respondió que se hizo una cirugía estética que se complicó y causó reacción en su boca.

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Hoy mira las cosas con mayor tranquilidad y se ha adaptado en un medio que, dice, nada tiene que ver a lo que era en los años 90, cuando debutó en la televisión o en 2002, cuando ganó el primer Big Brother México VIP y era observada por decenas de cámaras las 24 horas del día. “Cuando hice ‘Big Brother’ no existían las redes sociales y aquí en ‘La casa de los famosos’ parte fundamental es la conversación que se crea a través de las redes, entonces no lo veo tanto como funa a mí. A cada quien le toca, ya sea al habitante o a la misma Jefa o a mí por ser parte de... Lo veo como parte de la misma pasión que desatan este tipo de ‘realities’”, contó.

Aunque confiesa que en algún momento se sintió vulnerable. “En la primera temporada no lo puedo negar, sí sentía feo porque decía: yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Pero después aprendí que es parte del programa”, dice.

Su paso por telenovelas como El premio mayor, Tú y yo y La verdad oculta, series de televisión, la conducción de programas de tv como Vida TV, más de 15 años en el matutino Hoy y cuatro temporadas al frente de La casa de los famosos México, comenta, le han dado la experiencia y la fortaleza para lidiar con la opinión pública dentro y fuera de la pantalla. “Tengo la fortuna de haber crecido sin redes y me he tenido que adaptar a lo que hoy en día son las redes sociales. He aprendido con el tiempo que no me definen ni estas ni lo que dice la gente. Antes no te enterabas de lo que decían hasta que salían los periódicos o lo veías en ciertos programas de televisión de espectáculos. Hoy conoces la opinión de la gente al segundo”, declaró.

Es otra televisión

De ahí que a quien quiera hacer una carrera frente a la cámara, cualquiera que esta sea, Montijo sugiere entender que siempre habrá una lección que tendrá que aprender ante lo que se haga. “Todos los medios de comunicación, junto con las redes sociales y los creadores de contenido hoy en día son todo. Ha cambiado totalmente la televisión con aquella con la que nosotros crecimos”, expresó.

Galilea recuerda que las noticias se difundían de otra manera: “No estábamos acostumbrados a que cualquier persona con un teléfono y un micrófono pueda dar su opinión y creer que eso es importante; hay que tomarlo como que hoy en día así se manejan las opiniones, los comentarios y tienes que aprender que eso no te hace ser la persona que dicen los comentarios o los creadores de contenido o ciertos programas a través de internet. Tienes que aprender a separar la funa de la persona que realmente eres”.

Formar parte de uno de los programas más polémicos en el papel de anfitriona, como anteriormente lo hicieron Adela Micha y Verónica Castro ha sido un halago y, a la vez, mucha presión, además del compromiso de ser neutral con los habitantes de la famosa casa. “Significa muchísimo. He hecho varios ‘realities’ como participante, entonces sé perfectamente por lo que atraviesan cada uno de los habitantes, aunque muchas veces parezca que no me interesan o que los regaño o que no estoy de su lado, pero es parte de este tipo de programas, meter cierta presión a cada uno. Aunque en varias temporadas ha estado gente muy querida para mí, yo tengo que ser cien por ciento neutral. No le voy a ninguno”, afirma.

Agradecida por el momento que vive, tanto personal como profesional, Galilea comenta que esta exposición en el programa también la ha llevado a reinventarse, pero siempre anteponiendo sus valores. “Ha sido reinventarme a través de la moda, de mi mente, de mi paz, de tomar el cariño de la gente que me ama, de mi pareja, mis hijos, de mi mismo trabajo, de la gente que me sigue y me apoya, y gracias a Dios recibo más palabras bonitas que ‘hate’”, añade.