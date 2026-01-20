Las tendencias del 2026

El salón ha recuperado con fuerza su papel como el corazón del hogar. Desde cómo nos relajamos hasta cómo exhibimos objetos preciados, estas son las pautas a seguir este año.La iluminación como joya

En 2026, la iluminación deja de ser un remate final para convertirse en protagonista. Las lámparas de techo escultóricas y las arañas con presencia se conciben como la joyería del salón, capaces de articular el espacio del mismo modo que un collar llamativo completa un look.Enraizados en la naturaleza

A medida que el hogar se consolida como refugio y espacio de restauración, los salones de 2026 profundizan en colores, materiales y acabados inspirados en el mundo natural. El look se apoya tanto en la textura, con capas de acabados naturales que aportan profundidad sin resultar pesadas ni excesivamente escenográficas. Diseñar fuera del algoritmo: interiores llenos de easter eggs

Durante años, los interiores se han diseñado pensando en el scroll, dando lugar a salones impecables ante la cámara pero a menudo intercambiables. En 2026 se percibe un claro alejamiento de los espacios aprobados por el algoritmo hacia ambientes más personales, complejos y vividos.El auge del colour capping

Como una de las técnicas de pintura más comentadas de 2026, está redefiniendo el uso del color, creando interiores más envolventes y cuidadosamente compuestos. Se sugiere reflejar el tono más oscuro del techo en un sofá de o en un par de butacas, y reservar colores más claros y complementarios para alfombras, mantas o cortinas que dialoguen con las paredes. Los toques metálicos o de madera ayudan a introducir ritmo y evitan que la paleta resulte excesivamente uniforme.El salón del coleccionista

De las paredes tipo galería a las estanterías abiertas y las vitrinas con puertas de cristal, 2026 es el año en que el salón abraza de lleno el arte de coleccionar. Esta tendencia tiene menos que ver con el maximalismo y más con una curaduría consciente, en la que libros, objetos y recuerdos se unen para definir el carácter del espacio. Cada pieza elegida con cuidado contribuye a crear un “archivo vivo”, aportando profundidad y personalidad.Sofás XL para un confort absoluto

Como pieza central del salón, el sofá en 2026 sigue priorizando el confort por encima de todo, con proporciones generosas y asientos flexibles en primer plano. En pocas palabras: cuanto más grande, mejor.