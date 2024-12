Las transiciones de Guillermo Ruiz Long

Sus obras plantean el acercamiento de la fe, la cristiandad y la migración de almas. Cortesía

El artista Guillermo Ruiz Long participa en una muestra pictórica que se exhibe en el centro cultural Carlos Jurado de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

La exposición lleva por nombre “Transiciones” y en esta también figuran creadores como Emi Marín, Elí Álvarez, Mr. Nancy Dalila, Bony Moreno, entre otros.

Guillermo Ruiz habló sobre su proceso creativo y la técnica que empleó para esta serie. Indicó que en esta ocasión presenta seis piezas que fueron pintadas con acuarela y en las que aborda el tema de la transición desde un contexto muy amplio como lo es la migración.

“Yo hablo de la transición de la migración de espíritus y almas que van de un plano a otro, ya sea en la reencarnación o en la muerte. Planteo esta muestra como un acercamiento a la fe y a la cristiandad, sin abordar a una religión en particular”, puntualizó.

El creador entiende que la transición de este al otro mundo puede ser en varias facetas, pero que las dos principales serían, primeramente, la muerte, dejando el cuerpo en un ataúd o en la cremación, y en segundo lugar, resucitando como lo hizo Jesucristo.

“Yo hablo de ese acercamiento que da la transición cuando el espíritu muere y deja el cuerpo, el cual tiene la posibilidad de reencarnar en otro ser, quizás de la misma familia; pero también me contaba mi familia que hay almas viejas que ya no vuelven o almas que solo vienen una vez a este mundo y no regresan jamás”, señaló.

Asimismo, aclara que la cuestión de la migración viene desde generaciones pasadas, ya que su familia es de origen chino. “El papá del abuelo huyó de la guerra que había en China”, contó.

Además, destacó que sus obras expuestas, que cuentan con medidas de 40 por 30 centímetros, fueron trabajadas para ser parte de una exposición en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero que no pudo concretarse, aunque tuvieron una breve permanencia en el centro cultural Jaime Sabines antes de que se dieran a conocer en San Cristóbal de Las Casas.