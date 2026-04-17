Latidos que salvan vidas

El infarto agudo de miocardio es una de las emergencias médicas más graves y, al mismo tiempo, una de las más prevenibles. Ocurre cuando el flujo de sangre hacia el corazón se bloquea, generalmente por la acumulación de grasa y colesterol en las arterias. Este bloqueo impide que el oxígeno llegue al músculo cardíaco, provocando daño en cuestión de minutos.

A pesar de su gravedad, los especialistas coinciden en que la mayoría de los casos están relacionados con hábitos de vida, lo que significa que pequeñas acciones diarias pueden marcar una gran diferencia en la salud del corazón. Lo que haces todos los días sí importa

Es fundamental vigilar enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2, ya que muchas veces no presentan síntomas pero dañan progresivamente el corazón.

Cuidar el corazón no se trata de cambios extremos, sino de constancia. Incorporar estos hábitos saludables ayuda a reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares:

Mantener una alimentación rica en frutas, verduras y baja en grasas saturadas.

Hacer al menos 30 minutos de actividad física diaria

Dormir entre 7 y 8 horas cada noche.

Evitar el consumo de tabaco y limitar el alcohol.

Controlar el estrés mediante técnicas de relajación

Acudir a chequeos médicos periódicos.

El cuerpo siempre avisa

Uno de los mayores peligros del infarto es que no siempre se manifiesta de forma evidente. Existen otras señales que suelen pasar desapercibidas.

Estos son los síntomas más comunes:

Dolor o presión en el pecho.

Molestia que se extiende al brazo, cuello o mandíbula.

Dificultad para respirar.

Sudoración fría.

Mareo o náuseas.

Síntomas menos conocidos

En mujeres y personas con enfermedades crónicas, estos síntomas pueden ser más leves o atípicos, lo que retrasa la atención médica:

Dolor en la espalda o el estómago.

Fatiga extrema sin razón aparente.

Sensación de indigestión.

Ansiedad repentina.

¿Qué hacer ante un posible infarto?

Actuar rápidamente puede salvar una vida. Los primeros minutos son determinantes para reducir el daño al corazón.

Estos son los pasos a seguir:

Llamar de inmediato a emergencias.

Mantenerse en reposo y evitar cualquier esfuerzo.

Aflojar la ropa y buscar una posición cómoda.

Masticar una aspirina (solo si no hay contraindicación).

No ignorar los síntomas ni esperar a que desaparezcan.

Si la persona pierde el conocimiento, es vital iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llega la ayuda médica.

Factores de riesgo que no debes ignorar

Existen condiciones y hábitos que aumentan considerablemente la probabilidad de sufrir un infarto. Muchos de estos pueden controlarse si se detectan a tiempo:

Colesterol elevado.

Presión arterial alta.

Sobrepeso u obesidad.

Vida sedentaria.

Estrés constante.

Antecedentes familiares.

El papel del descanso y las emociones

El cuidado del corazón también incluye aspectos que muchas veces se subestiman. Dormir mal, vivir bajo estrés constante o ignorar la salud emocional puede afectar directamente al sistema cardiovascular. El cuerpo necesita equilibrio, y el corazón responde a todo lo que sentimos y vivimos.

Prevenir un infarto no depende de una sola acción, sino de un conjunto de decisiones diarias. Escuchar al cuerpo, atender las señales de alerta y mantener un estilo de vida saludable puede hacer la diferencia entre una vida plena y una emergencia inesperada. Cuidar el corazón no es solo una recomendación médica, es una responsabilidad personal. Porque cada latido cuenta.