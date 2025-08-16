Latin Grammy otorga Beca Prodigio

La Fundación Cultural Latin Grammy otorgó la Beca Warner Music Latina 2025 a la trompetista Arlen Borrego Miranda durante una ceremonia especial realizada en el Frost School of Music de la Universidad de Miami. La ceremonia fue conducida por la ganadora de la Beca Prodigio 2022, Valentina García, y contó con una presentación especial de la artista nominada al Latin Grammy y al Grammy, Elena Rose, junto a ganadores de las becas y egresados.

El director musical de la velada fue el productor, compositor y director ganador del Latin Grammy y el Grammy, Carlos Fernando López, graduado en tres disciplinas del Frost School of Music. Además, se entregaron 48 becas adicionales a estudiantes de música de todo el mundo.

¿En qué consiste la beca?

También conocida como la Beca Prodigio, este reconocimiento anual fomenta la educación musical y los géneros de música latina, y por primera vez en la historia de la fundación fue patrocinada por un sello discográfico. La beca le permitirá a Borrego Miranda cursar una licenciatura en el Berklee College of Music a partir de este otoño.

La beca también cubre los costos de matrícula, alojamiento y servicios integrales que incluyen mentoría continua y oportunidades de aprendizaje ofrecidas en colaboración con la Fundación Cultural Latin Grammy. Patrocinadores previos incluyen: Sebastián Yatra (2024), Nicky Jam (2023), Sofía Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio y Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) y Enrique Iglesias (2015).

Además, entregaron la primera Beca Emerging Talent, en asociación con Berklee College of Music, a la saxofonista Aina López Pla. La Beca Emerging Talent cubre una licenciatura en Berklee, costos de alojamiento, así como una laptop, mentoría continua y oportunidades de aprendizaje ofrecidas en asociación con la fundación.

Anunciaron también a los beneficiarios de sus Becas Talento y Asistencia para Matrícula, con 48 otros talentosos estudiantes con diversos perfiles, quienes recibirán la oportunidad de continuar sus estudios en algunas de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo.