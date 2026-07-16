Latin Lover pide oraciones

Latin Lover compartió con sus seguidores una fotografía, tomada poco antes de entrar al quirófano y, aunque el exluchador y bailarín no dijo por qué fue hospitalizado, sí solicitó a sus fans que hicieran una oración para él y para que el procedimiento tenga lugar sin ningún tipo de percance.

Víctor Manuel Reséndez, nombre del luchador y actor, subió a su cuenta de Instagram una fotografía, donde se aprecia su mano y, alrededor de su muñeca, una banda de identificación; también alcanza a ver que ya se encuentra en una camilla, con una bata para paciente.

Apoyo

Con la frase “una raya más al tigre”, el también presentador de televisión sugeriría que no es la primera vez que es intervenido quirúrgicamente y, aunque decidió compartir el momento con los más de 300 mil seguidores que tiene, guardó para sí la razón por la que será operado.

Además, pidió a quienes lo siguen que oraran por él pues, a pesar de que su mensaje connotaba serenidad, también expresó que es consciente que, en una intervención quirúrgica, siempre hay un rango de riesgo.

Algunos de los famosos, con los que mantiene cercanía, vaciaron mensajes de apoyo y solidaridad en el post, como en el caso de Malillany Marín; Yulianna Peniche; Liliana Arriaga, “La Chupitos”; Sebastián Rulli; Adrián Uribe; David Zepeda, el productor Omar Suárez y José Ron.