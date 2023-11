Latinos que han actuado para Marvel

La intriga por conocer quiénes serán los nuevos integrantes de la próxima película de Disney y Marvel, Los 4 Fantásticos está a punto de acabarse. Recientemente se dio a conocer a través de la página de X, antes Twitter, del medio Deadline que uno de los seleccionados para darle vida a Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantastic, sería el actor chileno Pedro Pascal.

Aunque ya se especula que el actor de The last of us será uno de los integrantes de la película, todavía faltan por resolverse algunos detalles, y que sea Marvel quien dé oficialmente la noticia.

Quiénes han interpretado a Mr. Fantastic

El primer actor que encarnó por primera vez a Reed Richards en la versión live action de Los 4 Fantásticos en 1994, fue Alex Hyde-White.

Este filme contó con un bajo presupuesto, por lo que los productores nunca tuvieron la intención de llevarlo a la pantalla grande.

La cinta se basó en el popular cómic de Marvel Comics, donde se presentó el origen de los 4 Fantásticos y su primera batalla contra el Doctor Doom. Once años después, se estrenó una nueva película de Los 4 Fantásticos, pero ahora fue el actor Ioan Gruffudd el encargado de darle vida a Mr. Fantastic en 2005.

A pesar de que esta nueva película, la cual muestra al doctor Reed Richards viajando al espacio para investigar los códigos genéticos humanos, fue muy criticada, sus ventas en taquilla hicieron que Marvel Entreprises decidiera hacer la secuela Los 4 Fantásticos y Silver Surfer en 2007, donde el actor siguió dándole vida a Reed Richards.

Tenoch Huerta

El actor mexicano dio vida a Namor, un villano en la película Black Panther: Wakanda forever, donde rompió varios estereotipos al haber participado en una película de Marvel.

Salma Hayek

La actriz nacida en Veracruz, participó en la película Eternals, donde encarnó a Ajak, personaje encargado de proteger el planeta Tierra.

Cabe recalcar que fue la primera actriz mexicana en incursionar en el Mundo Marvel con el papel de superheroína.

Zoe Saldaña

La actriz de origen dominicano ingresó al Universo Cinematográfico de Marvel con el papel de Gamora en la película Guardianes de la Galaxia.

Mabel Cadena

Esta actriz fue otra de las mexicanas en debutar en el UCM en la película Black Panther: Wakanda forever, donde dio vida a Namora.

Michael Peña

El actor de padres inmigrantes mexicanos participó en la película de Marvel Ant-Man, donde interpretó a Luis, el mejor amigo de Scott Lang.