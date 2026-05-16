Laura Bozzo apelará indemnización

Laura Bozzo apelará para evitar el pago de 2 millones y medio de pesos que le debe a Irina Baeva y Gabriel Soto, esto luego de que perdiera la demanda por daño moral que, la expareja, interpuso hace seis años, pues afirma que no cuenta con la solvencia económica para liquidarla.

En entrevista con Venga la alegría, la “señorita Laura” contó que, a pesar de que la justicia ya estableció que debe indemnizar a los actores, su abogado, el licenciado Octavio Martínez interpuso un recurso para evitar el pago. “Yo estoy viendo ahorita la apelación con mi abogado”, expresó.

De hecho, reiteró que, como dijo hace solo unos días, su asesor legal ya se encuentra en conversaciones con los abogados de Baeva para llegar a un acuerdo pues, para la conductora peruana, el problema no le compete a Soto, aún cuando él, junto a la actriz rusa, interpusieron la demanda en su contra.

“Mi abogado y el abogado de Irina ya están resolviendo todo y me han pedido que no hable nada; mi juicio era con Irina, no con él, Gabriel Soto no tiene nada que ver, a mí no me afecta nada que tenga que ver con Soto”, declaró.

Cuando el matutino la cuestionó acerca de sus bienes y cuentas y como estos podrían ayudarla a solventar la deuda, Bozzo afirmó que no tenía un patrimonio con el que saldar la cantidad establecida. “Yo no tengo casa, no tengo nada”, aseguró.

Fue un junio del año pasado cuando, por primera vez, el abogado que, en ese momento, estaba a cargo de defender a Baeva y Soto, quien indicó que la peruana se había declarado en estado de insolvencia, por lo que remunerar a la expareja le era inasequible.

La sentencia fue establecida el 11 de diciembre de 2024, a partir de eso momento, y luego de cinco días hábiles, ya podía hacerse el pago de la indemnización, como se dio a conocer en junio del 2025.