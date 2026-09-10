Laura Bozzo entra al stand up

Antes de convertirse en la mujer que por décadas escuchó infidelidades, pleitos familiares y conflictos frente a las cámaras, Laura Bozzo reconoce sin penas que quería estar sobre un escenario.

Para probar su vocación hizo teatro universitario en Perú y asegura que incluso fue considerada revelación del año, pero en su familia la idea de dedicarse a la actuación no fue celebrada por lo que empezó a ejercer la carrera que estudió: Derecho. Tras trabajar además como profesora universitaria, incursionar en la política y ser la estrella de los talk shows en América Latina, Laura Bozzo concilia ahora esa parte de su personalidad que le reclamaba estar con los reflectores de frente con “Señorita Laura: más viva que nunca”.

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Bozzo promete humor y episodios personales, incluidos los escándalos que han acompañado su vida pública. Asegura que no pretende utilizar el escenario para construir una versión en la que ella siempre tenga la razón. “No apareceré en mi obra como la heroína, eso se lo dejo a otras. Yo aparezco real, porque sí cometí errores”, asume.