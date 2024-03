Un inicio explosivo es el que tendrá Laura Bozzo en el arranque de la cuarta temporada de Master Chef Celebrity. Tal y como la hemos visto en sus diferentes programas y desde el minuto uno, la peruana mostrará su polémica personal a tal grado que ya tendrá algunos desacuerdos con la producción y las reglas.

“No cocino” y “váyanse al carajo” son algunas frases dichas por la conductora que, de acuerdo con un pequeño adelanto que se puede ver en redes sociales, causarán controversia entre los participantes y los jueces.

Incluso se puede ver a algunos compañeros de la famosa sorprendidos con la actitud de esta, pues tal y como lo adelantan, la cocina no será el primer obstáculo para las celebridades, será su personalidad.

En entrevista Laura Bozzo señaló que estar en este programa culinario es un reto para ella porque no se considera buena cocinera, pero dijo que genéticamente tiene una madre y abuela que eran las mejores en esta disciplina. “A mí una de las cosas que me hicieron entrar acá fue para rendirle homenaje a mi madre porque en su momento no fui la alumna que ella hubiera querido que yo fuera en su comida, pero ahora me voy a quitar ese peso y le voy a demostrar que soy la mejor”, expuso.

A la controvertida conductora de talk shows se le ha visto en diferentes reality shows como en La casa de los famosos de Telemundo y en el 2023 en el Gran hermano VIP en España, país donde estuvo cinco meses. “Yo no soy de una cadena televisiva, soy de muchas, trabajo en Telecinco, veo unas cosas en Telemundo y en Azteca”, dijo.

De igual forma, adelantó que para el mes de mayo estrenará un nuevo programa, parecido como el que ha tenido en la televisora del Ajusco, con testimonios de gente que mostrará sus problemas y con panelistas, pero con una reestructuración y modernizado.

Ella se considera una persona profesional y no guarda rencores a nadie, así que dijo que obedecerá las órdenes que le den ahora en Azteca, durante su estadía en el programa de cocina.