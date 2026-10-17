Laura Bozzo permanece sedada

La salud de Laura Bozzo ha generado gran inquietud, luego de que se revelara que había ingresado de urgencia a un hospital en Acapulco. Según fuentes cercanas, la conductora fue intervenida quirúrgicamente debido a una complicación intestinal derivada de una úlcera.

El procedimiento, realizado de emergencia, logró estabilizarla, pero la preocupación aumentó cuando se confirmó su traslado a la Ciudad de México para continuar con su recuperación bajo la supervisión de especialistas.

La presentadora llegó en ambulancia al Hospital General de CDMX tras complicaciones derivadas de la cirugía. Aarón, su chofer de confianza, declaró a los medios de comunicación cómo se encuentra y la tensión que vive la familia.

Tratamiento

“Sí, está sedada por el procedimiento quirúrgico que se hizo. No está intubada, pero lógicamente que está sedada para que vaya a evolucionar un poco más rápido esto”, dijo.

La cirugía practicada en Acapulco fue necesaria tras los intensos dolores abdominales y la deshidratación que presentó Bozzo, síntomas que alertaron a su equipo cercano. La conductora estará bajo supervisión médica en la Ciudad de México.