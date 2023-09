Laura Bozzo sorprendió con las declaraciones que hizo recientemente acerca de una supuesta deuda de Belinda, la cual oscilaría entre los 60 mil de dólares, pues de acuerdo con lo que expresó, ella habría sido su aval, por lo que ahora es a ella a quien le están pidiendo que salde el dinero que quedó adeudado, luego de que presuntamente la cantante hubiera hecho una compra, que equivale a más de un millón de pesos mexicanos, en joyería peruana desde hace varios años.

En el programa Hoy se emitió una entrevista con Laura, que fue captada en su arribo a la Ciudad de México, en la que, entre otros temas, habló públicamente de una situación que la tiene preocupada y en la que presumiblemente estaría involucrada Belinda.

De acuerdo con la conductora, hace unos años, la cantante de 34 años viajó a Perú y, durante su estancia en el país, se hizo acreedora de una serie de joyas preciosas, después de que Bozzo le recomendara visitar la joyería de una amiga suya.

“Preocupada por un problema que tengo”, contestó cuando le preguntaron por cómo se encontraba. “Belinda que es mi reina adorada la amo, viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños y mi familia la atendió y todo”.

De acuerdo con Bozzo, en esa ocasión, no solo recomendó a la cantante que acudiera a visitar la joyería de su amiga, sino que a su vez, a esta amistad le habló muy bien de Beli, asegurando que era una clienta en la que podría confiar y aunque, presumiblemente, la intérprete de “Dopamina” se llevó consigo varios modelos que estaban exhibidos, la conductora asegura que aún debe miles de dólares a la tienda, situación que la ha puesto a ella entre la espada y la pared, debido a que fungió como su aval.

“La recomendé con una joyera amiga mía, le vendió fortunas en joyas y, desgraciadamente, tiene un saldo ahí de 60 mil dólares y a mí me tienen loca como aval”, señaló.

Pese a hacer este señalamiento de forma pública, Laura puntualizó, en todo momento, acerca de la gran estima que siente por Belinda, por lo que destacó que considera que la cantante no está ni enterada del adeudo y que, probablemente, es una tema del que solo el equipo que trabaja con ella tiene conocimiento, pues aseguró que ya se puso en contacto con uno de sus asistentes, ya que a ella no la ha podido contactar de forma directa.

“No he hablado con mi princesa, que la amo, sino con Christian, un asistente de ella, todo el tiempo me dice que ya lo va a solucionar pero nunca lo soluciona. No sé si ella lo sepa, pero sí me encantaría que se solucionara porque yo, a ella, la amo con toda mi alma, soy su fan y estoy segura que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando”, consideró.

Finalmente, Bozzo precisó que su mayor preocupación radica que ahora, su amiga, está cobrándole la deuda, que equivale a más de un millón de pesos mexicanos, pues ella prestó su nombre y firma para avalar a Belinda, por lo que pidió a la famosa y a su equipo que resuelva pronto esta situación. “A mí es la que me están cobrando ahora porque, obviamente, yo la avalé”, destacó.