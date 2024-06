Si hay un personaje que es duramente atacado en las redes sociales, es la comunicadora peruana Laura Bozzo, quien ahora responde a quienes la llaman “momia” pues promete realizarse algunas operaciones para rejuvenecerse.

En entrevista para el programa de Univisión, El Gordo y La Flaca, Bozzo confesó que se realizará un cambio en su rostro y un importante cambio de look. “No se sientan viejos, luchen. A mí me vale que me pregunten mi edad, que me digan cara de momia”, aseguró la polémica conductora, quien tiene a su médico de cabecera.

“Tengo 72 años, amo verme así, además me encanta verme bien, verme en ropa de baño, amo la ropa”, dijo la siempre polémica presentadora peruana.