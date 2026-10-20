Laura Bozzo tuvo choque séptico

Venga la alegría dio a conocer que tuvo acceso al resultado del último estudio que se le practicó a Laura Bozzo, el cual habría arrojado que la conductora sufrió un choque séptico, además de que, en la actualidad, padecería neumonía y habría sido diagnosticada con hipertensión pulmonar, lo que habría llevado a los especialistas a intubarla.

El estudio, según dieron a conocer en el matutino, se realizó durante el fin de semana, después de que el representante de Bozzo, Aaron Guerrero afirmara que la salud de la conductora peruana estaba evolucionando, pero, como todo proceso de mejoría, también cabía la posibilidad de que recayera.

De acuerdo con la jefa de información del matutino, Elizabeth Curie, quien se encuentra en las inmediaciones del Hospital General de México, su situación es muy delicada pues, luego de la operación que se le realizó en Acapulco, para cerrar la úlcera que padecía, que le generó una peritonitis y, más tarde, un choque séptico.

Diagnóstico

Otro de los problemas que presenta, de acuerdo con el documento, es el colapso del pulmón izquierdo, lesiones en las paredes bronquiales, quistes en los riñones y el hígado, así como un crecimiento del corazón.

Fue entonces que Curiel indicó que el estudio menciona que Bozzo estaría intubada, ya que la información detalla que la ventilación mecánica con un tubo endotraqueal.

Las hijas de la conductora, Victoria y Alejandra, a través del representante de Laura, han pedido a la prensa respetar su silencio, debido a la situación tan preocupante que atraviesan, por lo que no se sabe si saldrán a desmentir o confirmar el diagnóstico reportado en el matutino.