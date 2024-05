Hace 17 años, la actriz puertorriqueña Laura Carmine llegó a México en busca de sus sueños y los encontró. Sin embargo, la carga de trabajo la fue alejando de su tierra y sus raíces, sin darse cuenta del tiempo transcurrido.

Hoy tiene mayor claridad en sus prioridades y en el balance que quiere tener entre su vida personal y laboral. Es por ello que se sintió identificada con su más reciente personaje, Esperanza, en la película Finding love in Sisters, que además es el primer proyecto que hace en inglés. “Uno está tan enfocado en sus sueños que, de momento, se olvida de otras situaciones de la vida y de gente que también uno ama. Eso me envolvió y me ayudó mucho a entender a Esperanza”, expresa.

“Yo llegué a México hace 17 años y no me puedo quejar, porque me adoptó. Pero, uno a veces no se da cuenta que ya no vas tanto a tu tierra como antes. Cada vez más menos. Llegó un momento en el que cuando iba a mi país de regreso decía ‘lo he tenido olvidado’, no porque yo quiera, sino porque el mismo trabajo me hizo quedarme acá (en México). Uno va poniendo el trabajo primero y duele cuando te das cuentas que te has alejado de tus raíces”, contó.

“En el medio es difícil, pero cuando va pasando el tiempo uno va entendiendo mejor y priorizando. Yo misma tuve que poner un ‘hasta aquí’ y decidí pasar mi cumpleaños en mi tierra este año. El trabajo nos consume mucho; la vida es tan rápida y uno quiere crecer tanto, que a veces nos olvidamos de nuestra base, de donde crecimos, que es nuestra familia”, declaró Laura Carmine en entrevista.

Es por eso que puso pausa a su faceta de villana de telenovelas y su interés está en abrirse campo hacia otras latitudes, que le permitan también equilibrar su lado personal. La actriz de hoy 41 años ya dio el primer paso, con esta película, dirigida por Jeffrey Day, disponible en Tubi. “No sabía mucho de la historia al hacer el ‘casting’, solo que tenía que ver con hermanas. Ya cuando me quedo, que empiezo a leer todo, me encantó, porque no solo se habla de la mujer empoderada, sino de otras cosas que me llamaron la atención, como que muchas veces buscamos el amor afuera sin darnos cuenta que lo tenemos dentro de nuestra familia y es el amor que nos empuja a salir adelante”, acotó.

La cinta, en la que comparte créditos con Marielena Dávila, Nicholas Hounslow, Valentina Izarra y Eva Luna Amador, entre otros, aborda la historia de una abogada exitosa, Esperanza, interpretada por Carmine, quien encuentra su vida soñada, aunque con algunas grietas. Cuando su madre muere, regresa a Sisters, Oregon, para reunirse con sus hermanas. “La historia tiene un secreto, que se revela cuando la madre muere y deja una petición a mi personaje para que regrese a Sisters, el pueblo, con lo que se hace un juego de palabras. Se descubre que las mamás siempre terminan teniendo la razón”, detalló. “Yo creo que todo el mundo está en una lucha interna con las situaciones que les pasan. Creo que hay veces que dejamos que esos problemitas alteren la relación en la familia, cuando lo importante es escucharse por el bien común para todos; escuchar a la otra parte y saber cómo se siente y qué necesita, dejando el ego a un lado”, dijo.