Laura, con luz propia y enamorada

Laura Flores vuelve a brillar. Esta vez no es por el personaje de una nueva telenovela, alguna obra de teatro o al interpretar una canción. Es algo más sencillo y, a la vez, más poderoso: el amor inesperado que llegó cuando ella no lo buscaba. Y su decisión es aferrarse a él.

Dos décadas después de haber coincidido en televisión, un nuevo encuentro encendió la chispa entre Laura y el periodista Lalo Salazar.

No hubo plan, solo la disposición de dejarse sorprender. Esta vez, dice, no piensa soltar lo que siente. “Estamos dispuestos a luchar con todo por esta relación, y yo no lo voy a dejar ir. Este es el último”, comenta la actriz mexicana.

Laura habla no solo del amor, sino también de sus hijos, de su carrera y de lo que implica mantenerse vigente sin perder la autenticidad. Nacida en Reynosa, Laura comenzó su camino artístico en la música, como parte del grupo Hermanos y Amigos. Pero fue la actuación la que marcó su rumbo.

Entró al CEA de Televisa y debutó en la telenovela El combate, en 1980. Poco después, el productor Luis de Llano la invitó a cantar en el programa Noche a noche, y desde entonces despegó en la televisión, el teatro y los escenarios musicales. “Ya fui la protagonista, la jovencita, la madre, la villana. Ahora es más común que me den personajes de peso, pero que están detrás de los protagonistas”, asegura.

Además de destacar en redes sociales, lo hace en proyectos como Cómplices, con Lucía Méndez, Marjorie de Souza y Maribel Guardia; comedia sobre un grupo de mujeres involucradas en un asesinato.

Dicen que el amor llega cuando uno menos lo espera...

Todavía estoy sorprendida. Fue un encuentro inesperado y eso lo hace aún más bonito. Lalo y yo somos contemporáneos y ya le dije: “No sé qué voy a hacer, pero tú eres el último hombre. Se acabó. No me interesa saber nada de otro ser humano que no seas tú”.

¿Cómo viviste el momento en que la relación se hizo pública?

Todo comenzó de manera graciosa, cuando Danielle Dithurbide, que está con Lalo en el programa de la mañana, lo reveló. Me llamaron para preguntarme si podían decir que ya éramos novios. Respondí: “Sí, claro. Lo dijo él, que lo sepa el mundo”. No pensé que lo dirían al aire. Al ver las redes, pensé: “No me importa”.

¿Y cómo han tomado tu relación tus hijos?

María está muy contenta por mí. Aunque él aún no ha conocido a Patricio, ya ha tenido videollamadas con Ana Sofía, Alex y María, que viven conmigo en Miami. Yo ya conocí a su mamá y hermana, y pronto conoceré a sus hijos. Se dijo que su hija no estaba contenta con la relación, pero ella misma me dijo: “No creas nada de lo que se dice, me caes muy bien y ya me urge conocerte”. Eso me encantó.

Tienes una trayectoria de 47 años. ¿Cómo te has mantenido centrada?

Cuando era joven, quizá creía ser “la última limonada del desierto”, pero vengo de una generación en la que los directores eran muy estrictos. Trabajé con personas como Ernesto Alonso y Raúl Araiza, quienes imponían disciplina casi militar. Además, mi madre era como Margaret Thatcher, por lo que no había espacio para la soberbia en casa.

¿Qué lugar ocupa la maternidad en medio de una carrera tan exigente?

Para mí el éxito no se mide en dinero o fama, sino en la familia que formas y los valores que enseñas a tus hijos. La fama siempre es pasajera; lo real es ser mamá, revisar cómo le fue a mi hija en la escuela, planear gastos y ver su futuro. Eso es la vida real.

Has interpretado muchos personajes...

Cada personaje tiene su propia esencia y su propia historia. No es una cuestión de querer ser la protagonista o la villana, sino de adaptarse a lo que la historia necesita. En Cómplices, Marjorie es la joven, pero todas somos protagonistas de alguna manera. Lo que importa es la historia y cómo se cuenta, no la edad de los personajes.