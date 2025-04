Laura Flores se convirtió en tendencia hace un par de días, cuando en las redes sociales comenzaron a circular fuertes rumores sobre su presunta muerte. La falsa noticia alarmó a seguidores, colegas y medios de comunicación; incluso, sus cuentas oficiales comenzaron a llenarse de mensajes de condolencia.

Ante esta situación, la actriz y cantante decidió desmentir esta información.

Habla de sus proyectos

Laura apareció en su perfil de Instagram para dar pruebas de que continúa con vida y proyectos en puerta. “Es increíble que tenga que hacer esto. Otra vez me andan matando en las redes, pero pues no, aquí estoy vivita y coleando todavía, ¿cómo ven?”, dijo visiblemente molesta.

En el mismo clip, Flores mandó un mensaje a quienes fabrican y difunden este tipo de noticias falsas. “Espero que la gente deje de ser tan creativa, porque no está padre lo que están haciendo”, expresó, dejando entrever el cansancio que le provocan estos rumores recurrentes.

En medio de toda esta situación, Flores aprovechó para anunciar que está a punto de regresar a México para participar en una nueva telenovela. “Estoy preparándome para irme a México a hacer una telenovela, me voy ya en estos días”, agregó.

Los fans de la intérprete no tardaron en reaccionar y hasta le recomendaron que no se tome tan en serio a quienes suelen inventar mentiras como esta. Esta no es la primera vez que la también cantante se enfrenta a este tipo de rumores; incluso, figuras como Julio Iglesias, Yolanda Andrade y Jorge Ortiz de Pinedo han tenido que desmentir públicamente su supuesta muerte.