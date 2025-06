Laura Flores, en depresión por truene

Laura Flores está atravesando una situación sentimental difícil por su ruptura con el periodista Lalo Salazar, con quien llevaba tres meses de relación y se sentía muy enamorada. Fue el lunes que a través de un comunicado, la también cantante de 61 años informó que el periodista de 60 había decidido terminar con la relación.

Sin dar detalles de los motivos del truene, Laura viajó a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijos, y desde allá, a través de un video que compartió en su canal de Youtube, se confiesa con sus seguidores de cómo se siente ante este difícil momento personal.

Explicó que ha sido muy complicado porque tiene tendencia a la depresión, esto le comenzó a ocurrir cuando nació su hijo Patricio y estaba en medio un divorcio. En el caso de la situación que se dio con Lalo Salazar, explica que justo el haber terminado fue un detonante que la puso mal, pues sufrió una pérdida, así toma ella la ruptura con Lalo, quien hasta el momento ha permanecido en silencio.

Desde la cocina, Laura Flores se sinceró al decir que se encuentra en un proceso de recuperación, y para ello se ha valido, entre otras cosas, a la meditación, está aprendiendo a salir de una situación que no le hace bien emocionalmente hablando. Visiblemente afectada dijo que su relación con Lalo era algo muy valioso que no quería que terminara. “Era algo muy valioso para mí, era algo que yo no quería perder, mi relación”, dijo.

Detalló que la ruptura fue algo sorpresivo para ambos. “No voy a decir qué pasó porque realmente no pasó nada importante, te lo juro, no pasó nada importante como para llegar a este punto, no, realmente fue algo que yo no vi venir. Yo creo que ninguno de los dos lo vio venir; pasó y punto”, aseveró.

Precisó que jamás hablará mal ni de Lalo ni de nadie, que más bien que ella debe hacerse responsable de lo que le está pasando. Reconoció que lo sucedido con Salazar la puso muy nerviosa y triste, pues realmente estaba enamorada. “Esta situación le puso los nervios de punta, tremendamente triste, como si me hubieran arrancado un pedazo de mí; me pegó durísimo, porque cuando estás enamorada esas cosas no las quieres, no quieres que te suceda… Me vino muy fuerte la depresión”, confesó. Además, compartió que su gatito León le está ayudando mucho, pues un animal te da mucha paz, entereza y fuerza.

Agradece apoyo

Entre lágrimas agradeció públicamente el apoyo de amigas como Azela Robinson y Yadhira Carillo, quien la han escuchado y la han reconfortado en este complicado momento personal. Aunque no precisó cómo se dio el truene entre ella y Lalo Salazar, explicó que todo comenzó porque ella se sentía mal. “Cuando uno tiene esos episodios de ‘me siento mal’, porque todo empezó porque yo me estaba sintiendo mal porque se me bajó el azúcar, entonces el miedo, el susto, la contradicción, el no saber qué hacer detonó una confusión que nos llevó a donde estamos ahora absurdamente”, dijo sorprendida.