Laura Flores impacta con nuevo look

Laura Flores volvió a ser nota en los medios de comunicación, pero esta vez no fue por un romance ni por un escándalo, sino por un impactante cambio de imagen.

La actriz de 61 años dijo adiós al rubio platinado que la acompañó durante años y reapareció en redes sociales con una cabellera castaña oscura, elegante y rejuvenecida, lo que de inmediato desató todo tipo de comentarios y especulaciones.

Las fotografías, publicadas en su cuenta de Instagram tras el final de la telenovela Los hilos del pasado, se volvieron virales en cuestión de horas. Sus seguidores no tardaron en reaccionar: algunos la elogiaron por verse “más guapa que nunca”, mientras otros se preguntaron, con tono pícaro, si el cambio iba más allá de la estética.

El giro de imagen llega después de un 2025 intenso, marcado por la atención mediática a su vida sentimental, tras el truene con Lalo Salazar. Para muchos, este nuevo look sería una forma de cerrar ciclos y comenzar una nueva etapa.

En redes, los mensajes se multiplicaron. “¿Tomaste la sustancia?”. “Te ves espectacular”. “Pareces otra, pero para bien”. “El cambio te favorece muchísimo”, fueron los comentarios más repetidos.

La famosa aún no ha confirmado si el cambio responde a un tema personal o si se trata de la preparación para un nuevo proyecto.