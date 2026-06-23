Laura Flores se retira implantes

Laura Flores preocupó a sus seguidores luego de revelar que tuvo que ser sometida a una cirugía para retirarse los implantes mamarios que había llevado durante años. La actriz y cantante explicó que la intervención fue necesaria debido a una reacción de su organismo y aprovechó para aclarar los rumores sobre su estado de salud.

“El pasado miércoles 17 de junio fui intervenida, me retiraron los implantes mamarios, ya que mi cuerpo los rechazó. Estoy bien de salud, no es cáncer, gracias a Dios, y gracias al Dr. Fernando Molina Montalva, cirujano plástico y reconstructivo, por su profesionalismo y la rapidez con que me atendió”, dijo en un video la famosa, y aseguró, espera retomar sus compromisos profesionales.

Con el sentido del humor que la caracteriza, Flores también comentó que “la salud es primero” y bromeó al afirmar que existen “muchos trucos para vernos talla grande”, dejando en claro que prioriza su bienestar por encima de cualquier estándar estético.

Tras compartir la noticia, Laura Flores recibió cientos de mensajes de apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes celebraron que la intervención resultara exitosa y que la actriz se encuentre recuperándose.