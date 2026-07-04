Laura Flores se reunirá con ex

Pese a que en el pasado Laura Flores veía como una imposibilidad un reencuentro con Sergio Fachelli, el primer hombre con que se casó y con quien no quedó en muy buenos términos, dentro de unos meses se tendrán nuevamente frente a frente, ya que ambos aceptaron volver a ofrecer un concierto juntos.

Fue en enero de 2025, cuando la actriz fue entrevistada por Imagen TV, en esa charla dijo que, a pesar de que Marco Rubí, productor discográfico, le hizo la propuesta de reunirla con su ex, para ofrecer un concierto, el cual, probablemente sería un éxito, por el atractivo que podría suponer para el público volver a verlos juntos, ella se negó rotundamente. “(Me dijo) ‘¿por qué no retomamos?, el morbo y la gente’, y yo me quedé pensando y le dije ‘no te voy a contestar todavía, déjame pensarlo’. Entonces me puse a buscar imágenes actuales (de él), veo la foto y cierro la computadora. Le hablé y le dije ‘no, gracias, creo que no lo necesito, me haría más daño que bien’. Me llevó al túnel del tiempo, a recuerdos que no son muy agradables, yo no tengo por qué estar ahí”, indicó.

Confesiones

Aunque, en esa ocasión, se negó a hablar de los motivos que habrían desencadenado su separación del productor uruguayo, afirmando que hacer acusaciones era muy delicado, en 2016, en una entrevista con el periodista Luis Magaña, Laura rememoró que, durante los casi tres años de su matrimonio (1986-1988), sufrió agresiones y atestiguó episodios en que, los excesos y las sustancias ilícitas eran frecuentes.

“Sí hubo agresión y eso fue muy rudo; sí tuve que salir corriendo y pedir ayuda, no fue fácil y hoy lo único que yo te puedo decir, como consejo a las mujeres, no permitan la violencia, que las intimiden, eso fue lo que yo viví, intimidación y, aparte, yo no puedo con las drogas, yo vi mucha droga en esa relación, no es algo que sea para mí”, precisó.

Ahora, la cantante ha decidido dejar en el pasado los malentendidos y el quebranto emocional que significó para ella esa relación pues, luego de mucho pensar, accedió y, el 18 de septiembre, volverá a subir al escenario con Fachelli, con quien, en esas épocas, cantaba temas como “Lo que me tiene aquí” y “Tú, casualmente tú”.