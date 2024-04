Laura Flores sufre microinfarto cerebral

La actriz mexicana Laura Flores compartió con sus más de 900 mil seguidores en Instagram que recientemente sufrió de un microinfarto cerebral. En un video publicado en su cuenta, expresó que durante 20 años había acudido con una dermatóloga para someterse a un tratamiento llamado escleroterapia para eliminar algunas venas varicosas que tenía en las piernas mediante inyecciones. Sin embargo, en el último tratamiento que tuvo, comenzó a sentirse mal.

Según lo que contó Flores, un martes por la noche mientras se encontraba viendo la televisión con su hermana comenzó a tener una parálisis en su brazo derecho y en la mitad de su rostro, lo que le impedía hablar. “Yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez”, narró.

¿Qué causa un microinfarto cerebral?

De acuerdo con Mayo Clinic, los microinfartos cerebrales son causados por una obstrucción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro, lo que puede provocar síntomas temporales similares a los de un accidente cerebrovascular mayor.

Cabe recalcar que la acumulación de varios microinfartos cerebrales a lo largo del tiempo puede asociarse con síntomas como déficits cognitivos o motores. El área afectada por un microinfarto puede ser hasta 12 veces mayor que el núcleo visible de la lesión, por lo que la alteración del flujo sanguíneo en el área afectada puede durar hasta semanas.