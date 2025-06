Laura Flores truena con Lalo

Laura Flores acaba de confirmar que su noviazgo, de casi cuatro meses, con Lalo Salazar llegó a su fin. La actriz también dio a conocer que fue el presentador de noticias quien decidió terminar.

Fue apenas la semana pasada cuando surgió el rumor de que la pareja había terminado, esto debido a que, ambos, habían borrado las fotografías donde aparecían juntos de sus respectivas redes sociales. Fue cuestión de unas horas para que la actriz publicara una nueva fotografía acompañada de Salazar; él además, afirmó que su relación seguía en marcha.

Sin embargo, la también cantante publicó un comunicado en el que aclara la situación sentimental que atraviesa: “Con profunda tristeza les comunico que, mi relación con el señor Eduardo Salazar, terminó”.

Laura indicó que, pese a la ruptura, el cariño por su ex prevalecerá. “Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra, merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo”, ahondó.

De entre sus declaraciones, la que más llamó la atención es en la que informa que fue el periodista mexicano quien decidió poner fin a su noviazgo, que comenzó a finales de febrero: “Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación”.

Claramente adolecida por la separación, Flores pide no ser cuestionada acerca de los motivos de la ruptura, debido al dolor que eso representaría para sí misma. “Les ruego a ustedes y a los medios, que no hagan juicios; hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele, y el dolor se respeta, por mi parte, no daré entrevistas ni declaraciones”, externó.

Finalmente, describió a Lalo con una serie de adjetivos que resaltan las virtuosidades que vio en él, a lo largo de su noviazgo. “Él es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también soy y seré su fan”, aseveró.