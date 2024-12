Laura Freijo visibiliza las relaciones

La escritora presentó su más reciente libro, Tenemos que hablar y otros cuentos sentimentales. Cortesía

Una compilación de historias de mujeres se descubre en el compendio Tenemos que hablar y otros cuentos sentimentales, con el que Laura Freijo Justo (Barcelona, 1970) se reafirma como narradora literaria más allá de la dramaturgia. “Es una colección de cuentos que tienen como hilo conductor historias de amor, deseo, desamor, encuentro y desencuentro entre mujeres”, describe.

Laura Freijo reitera que “no hay etiquetas, solo encuentros que suceden, son historias que suceden en Barcelona”. De visita en Xalapa para presentar su obra, editada por BiblioMusiCineteca Edicions, Freijo asegura que es un libro que le hubiera gustado encontrarse, porque asegura que a lo largo de su vida ha asumido las etiquetas que le aplican a las mujeres lesbianas. “Puedo identificarme con las palabras ‘bollera’, ‘lencha’, lesbiana”, señala; por eso convive y vive las historias narradas.

“Escribo de las historias que humanamente me mueven la vida, me mueven el corazón y el alma. Puedo escribir perfectamente de historias que suceden entre una mujer y un hombre, entre dos mujeres o entre personas trans. A mí lo que me mueve es la humanidad”, refiere.

Pero el compromiso de Freijo es visibilizar la realidad de las personas vulnerables y que sus relaciones son estigmatizadas por el machismo y la violencia social que se ejerce. “No soy síntoma ni ejemplo de nada, pero tengo mucho respeto por todas aquellas personas que por sus situaciones no pueden expresar ‘yo soy tal’”, afirma.

Además, reconoce que ha tenido relaciones en donde sus parejas ocultan sus preferencias por temor a ser marginadas, “afortunadamente me da mucha esperanza y mucha vida ver a chicas jóvenes, yo les estoy súper agradecida por ese coraje y por esa valentía. Vivan las chicas jóvenes y vivan los chicos jóvenes también que se cogen de la mano por la calle y que se dan un beso sin decir ni provocar, sencillamente para expresarse a sí mismos”.