Laura lamenta enfermedad de Andrade

Tras las declaraciones que Yolanda Andrade hizo, relacionadas con su salud actual, Laura Zapata lamenta la situación que la conductora atraviesa y afirma que no le guarda ningún resentimiento, sin importar las diferencias que vivieron en el pasado, aunque también hizo uso de una frase muy controversial, a través de la que sugiere que no le gustaría encontrarse con “Joe” en otra vida.

Venga la alegría —y otros medios— presentaron la entrevista que sostuvieron con Yolanda , en la que confió que los dos diagnósticos que ha recibido, de distintos partes médicos, indican que padece una enfermedad degenerativa que, eventualmente, le impedirá caminar y hablar.

Zapata, quien fue captada en el aeropuerto por el matutino, y que, en su momento, sostuvo un pleito mediático con la conductora, dijo sentirse muy apenada por todo lo que su colega está atravesando. “Pobrecita, que Dios la ayude. La verdad, no me alegra, siento feo, es una mujer joven, que Dios la ilumine, todas las buenas vibras para que se cure”, expresó.

También dijo que no guarda ningún rencor por las afirmaciones de Yolanda que, desde el 2022, sostiene la versión de que, si Laura se alejó de Thalía fue porque veía en su relación cómo hermanas solo un interés económico.

Sin embargo, hizo alusión a una frase que adjudicó a Mahatma Gandhi, la cual reza que no le gustaría volver a encontrarse con ella en otra vida, declaración que llamó la atención. “Cuando mataron a Gandhi dijo ‘no te quiero volver a encontrar en otra vida, te perdono’. Entonces, (Yolanda) te perdono”, dijo.

La villana de telenovelas también rememoró que, si no tiene una buena relación con Andrade, es porque ella, a través de sus declaraciones, habría provocado la diferencia que fracturó, definitivamente, su relación con Thalía. “Todo esto surgió por el problema que creó con Thalía y conmigo”, destacó.

En 2022, Laura Zapata declaró que, a su parecer, la sociedad mexicana era una “huevona”, comentario que provocó el descontento de Andrade, con quien ya había tenido roces en el pasado, pues la actriz llegó a afirmar que su madre, Yolanda Miranda, nunca estuvo de acuerdo con la amistad que une a “Joe” y Thalía, debido a que consideraba que la conductora era una mala influencia para su hija.