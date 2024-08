Laura León, famosa cantante mexicana, ha generado controversia desde hace algunas semanas, luego de anunciar que se casaría con un misterioso novio italiano.

Sin embargo, varias semanas después del anuncio, la intérprete conocida como “La Tesorito” dio a conocer ante un grupo de reporteros la sorprendente noticia de que había cancelado definitivamente la boda, además de revelar un secreto del pasado de su pareja.

Laura León reveló en una reciente entrevista en la Ciudad de México detalles sobre la vida personal de su novio. En primera instancia, la actriz y cantante reveló que sus planes con el misterioso galán habían sido cancelados definitivamente. “Fíjate que los planes de boda ya no van a ser, pero ya me quedé con el anillo tesoros, me arrepentí muy a tiempo. No le encuentro ningún sentido, si somos felices así, somos felices”, señaló.

La tabasqueña reveló que durante la niñez de su pareja, sus padres lo habían vestido de mujer, un detalle que ella descubrió hace muy poco cuando él decidió compartírselo. Aunque la famosa reveló que ese no es ningún problema, decidió no casarse. “Nunca habíamos hablado de esto, pero sus papás querían una hija y la mamá de niño lo vestía de mujer”, confesó Laura León.

Además, explicó que su relación es bastante sólida que no necesita de un documento para hacerlo válido, por lo que decidió cancelar el enlace y aseguró que la confesión de su novio sobre lo que ocurrió en su infancia, no cambia nada entre ambos.

“De repente me salió con un vestido blanco precioso y bailamos, estuvimos felices, y a mí no me interesa, yo soy feliz con él, tesoritos, a mi me vale madres si se viste de mujer o de lo que él quiera, yo lo quiero”, compartió Laura. “No está matando a nadie ni nada, lo amo profundamente, ya le dije que todo mi clóset es de él”.