Laura León niega haber terminado relación

Laura León se retracta y asegura que la relación con su novio sigue en pie, luego de que hace unos meses diera a conocer que ya no iba a casarse, pues fue testigo del momento en que su pareja se puso uno de sus vestidos, comportamiento que, en ese momento, le hizo pensar que no era la persona correcta para pasar el resto de su vida.

Parece que la primera reacción que “La Tesorito” tuvo al ver a su prometido vestido de mujer fue solo un impulso, ya que después de asegurar que eso había sido el motivo por el que cancelaría su boda, ahora afirma que sigue enamorada de su novio.

Tal parece que, tras cancelar su compromiso, la cantante recapacitó al caer en la cuenta que nada ni nadie le proporcionaría la misma dicha que encuentra en la relación que sostiene hace dos años. “No puedo ir a ningún lado a comprar un kilo de felicidad, de estabilidad, lo que él me da”, reconsideró.

León no solo dejó pasar el episodio en que su novio se puso uno de sus vestidos, sorprendiéndola por completo, sino que ahora lo recuerda como una de las memorias más divertidas junto a su enamorado. “De repente me salió con un vestido blanco precioso y bailamos, estuvimos felices, y a mí no me interesa, yo soy feliz con él” dijo. “Tesoritos, a mí me vale madres si se viste de mujer, o de lo que él quiera, yo lo quiero”.

Además, destacó algunas de las virtudes que encuentra en su pareja, quien hace unos meses aclaró que era un hombre “bastante mayor” y que no tenía ningún vínculo con el medio artístico: “Me hace feliz, es un hombre culto, espléndido, simpático, bailador, cantador”.

Es tantas las cualidades que encuentra en él que hasta bromeó con la idea de que, si quería seguir usando su ropa, ella lo aprobaba. “Cuando quieras, tienes todo mi vestuario a tus órdenes, mi vida”, destacó.

En su momento, todavía desencajada, “La Tesorito” contó a la prensa que el día que su novio se puso uno de sus vestidos tuvo lugar durante un viaje a Miami, donde celebraron con champagne y, entre copa y copa, y en el calor de la embriaguez, su pareja fue en búsqueda de la ropa de Laura y salió bailando vestido de mujer, lo que la dejó totalmente sorprendida, pues era una situación que nunca había sucedido.