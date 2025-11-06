Laura, Maribel, Lucía y Marjorie, cómplices

Lucía Méndez, Maribel Guardia, Laura Flores y Marjorie de Sousa son las protagonistas de Cómplices, una producción de Vix que se estrena el próximo 7 de noviembre. “La idea original de ‘Cómplices’ nació de una cita que tuvimos Dulce, mi comadre, Laura León y yo. En esa reunión, Dulce estaba viendo qué era la aplicación Tinder, cómo funcionaba... le estaba picando y todo, y ahí las tres estuvimos bromeando, diciendo peladez y media como amigas, en la intimidad. Entonces, yo pensé ‘esto es una prueba de mercado’”, comentó Lucía.

Inquieta, como siempre ha sido, Lucía de inmediato empezó a escribir el perfil de cada personaje. “Le hablé a mi hijo, a Pedro Antonio, que es productor, y le propuse esta idea original”, explicó la actriz, quienes la productora.

Pasó tiempo y el libreto llegó a las manos correctas de Inna Payán. “Les encantó porque es la historia de cuatro mujeres maduras, rompiendo esquemas, riéndonos de todo. Y es que no entiendo por qué siempre tienes que ser joven, talla 4, para cometer locuras. Aquí somos mujeres maduras que nos gusta la moda, que cantamos... pero, sobre todo, somos cuatro mujeres que se guían y se apoyan”, dijo.