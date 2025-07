Laura se lanza contra Martha Figueroa

Parecía poco probable que la historia de amor de Laura Flores y Lalo Salazar terminara tan mal, pero las consecuencias ya escalaron hasta lo legal contra Martha Figueroa, quien aseguró que, según fuentes ligadas al periodista, el “truene” fue porque Laura “se puso como loca” y lo correteó mientras él escapaba de ella, presuntamente, en un centro comercial.

Después de este supuesto episodio de “terror”, Lalo Salazar habría terminado la relación iniciada tres meses atrás con la actriz, algo que ella dio a conocer en un comunicado que compartió en redes, aunque nunca habló de este supuesto episodio, solo admitió que le había dado una crisis por hipoglucemia y que su reacción había espantado a Lalo.

Para Laura Flores, Figueroa rebasó el límite, y aunque fue cuestionada por los medios, solo enfatizó que ella ya no puede hablar del tema porque está en manos de un abogado. “Prefiero no hablar del tema porque ya está muy manoseado, totalmente desinformado, todo el mundo está jugando al teléfono descompuesto, las cosas no sucedieron así”, expresó.

A pesar de la molestia de Laura por las palabras de Martha, toma la situación con humor y espera sacar algo bueno de esta situación que comenzó muy bien pero que no terminó igual. “A lo mejor en una de esas me llaman para el ‘casting’ de ‘Viernes 13’ y me dan un cuchillo, ¿no?”, dijo en tono de broma.“En una de esas sacó chamba de este desastre”, expresó como un chascarrillo. Aunque luego precisó con seriedad: “Es una acusación muy seria y no estuvo bien, hablar así de alguien no está bien”. Ante la disculpa que Figueroa ofreció en el programa de Hoy, Laura prefirió no pronunciarse.