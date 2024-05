Laura Vignatti, víctima de violencia

Laura Vignatti, actriz de Televisa, alzó la voz para denunciar, públicamente, la pesadilla que vivió a manos de su expareja. En una conferencia de prensa que se transmitió por el programa Hoy, Vignatti explicó que durante los últimos meses se vio involucrada en una relación sumamente tormentosa, pues fue víctima de golpes y maltratos por parte de este sujeto.

La argentina confesó que, aunque sí notó los “focos rojos” desde le inicio de su noviazgo, los dejó pasar; algo que significó un gran error, pues en una ocasión el hombre la golpeó tanto que terminó en cama y sin poder moverse. “Me estranguló, me fracturó la nariz, muchas otras cosas. Estuve una semana en cama”, dijo.

Lo peor vino después, pues el sujeto terminó culpándola de lo sucedido. “Después de esto me pide perdón, me cura, porque aparte tenía la casa llena de medicamentos. Me cura, intenta hacerme ver que era por mi bien”, agregó.

En sus declaraciones, reveló que la violencia que sufrió era tanta que, en 2023 tuvo que ausentarse de las grabaciones de la telenovela Mi secreto en la que participaba a causa de los moretones que tenía en el cuerpo. “Una de las veces que me golpea, me golpea tan fuerte que estaba toda marcada y tuve que decir que no podía ir. De hecho, él contestaba ya mis mensajes, recuerdo que en una contestó que no estaba bien, que no iba a regresar a la producción y que gracias”, contó sobre su presunto agresor.

Laura, acompañada de su representante legal, aprovechó el momento para dar a conocer que ya emprendió acciones legales en contra del hombre por violencia doméstica, por lo que, actualmente, se encuentra en medio de un proceso.

Anteriormente y en sus redes sociales, Vignatti ya había roto el silencio. En el marco del Día Internacional de la Mujer confesó ser una sobreviviente, aunque hasta hoy no había dado detalles.