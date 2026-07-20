Laura Viktoria fallece a los 30 años

La creadora de contenido alemana Laura Viktoria Häritg falleció a los 30 años, luego de ser víctima de un lamentable accidente en bicicleta durante su luna de miel en Italia, a donde había viajado junto a su esposo para celebrar su amor.

La mujer murió este domingo 12 de julio, tras permanecer 19 días en cuidados intensivos en un hospital en Alemania, debido a importantes lesiones y heridas, causadas luego de impactar de frente contra otra persona, mientras realizaba un descenso en bicicleta.

El accidente ocurrió el pasado 23 de junio de 2026, cerca del Paso de Sella, un puerto de alta montaña entre las provincias de Trentino y Tirol del sur de Italia. La mujer chocó contra el exesquiador Peter Runggaldier, de 57 años, quien representó a Italia en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994 y 1998.

“Laura se dirigió a sus amadas montañas al atardecer, montañas donde siempre brilla el sol, donde yace la nieve polvo más fina, donde le esperan las mejores rutas y donde hay una cabaña con todos sus bocadillos favoritos. Está allí ahora, esperándonos”, escribió su familia en Instagram.