La tensión entre Laura Zapata y Thalía continúa sin señales de reconciliación. Aunque anteriormente mantenían una relación cercana, los problemas comenzaron hace aproximadamente tres años debido a supuestas actitudes de la cantante que incomodaron a la villana de telenovelas. Entre los incidentes que más afectaron la relación estuvo la ausencia de Thalía en el funeral de su abuela Eva Mange.

Según Zapata, su hermana alegó tener compromisos previos, como el cumpleaños de su hija. Además, la situación se agravó cuando Yolanda Andrade, amiga cercana de la intérprete de “Amor a la mexicana”, insinuó que Laura dependía financieramente de su la esposa de Tommy Mottola. A pesar de las peticiones de Zapata para que Thalía desmintiera públicamente esta afirmación, la cantante se negó a intervenir.

Esta semana Thalía celebró su cumpleaños número 53, lo que llevó a cuestionamientos sobre si Laura habría aprovechado la ocasión para hablarle. En una declaración a la prensa, Zapata fue clara al afirmar que no ha tenido ningún contacto con Thalía y que la tiene bloqueada. “Ay, no, mi amor. Ay, qué bárbaro. Ay, felicidades. Soy mujer de una sola palabra. Mira, las relaciones, cuando no funcionan, allí se quedan en el camino”, declaró.

La actriz incluso comparó el estado actual de su relación con su hermana con una alergia. “Yo la bloqueé. En la vida hay que ser así; si tú eres alérgico a los camarones y cada vez que vas a un lugar de mariscos pides camarones y te enfermas, pues, ¡qué necio eres!”, con ello, Laura descartó cualquier posibilidad de reconciliación en el futuro cercano.