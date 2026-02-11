Laura Zapata pone sus condiciones

La actriz mexicana Laura Zapata, conocida por sus emblemáticos papeles de villana en telenovelas, sorprendió al confirmar que no aceptó de inmediato participar en la nueva temporada del reality La casa de los famosos, y que incluso exigió varias condiciones antes de decir que sí a la producción.

En una entrevista con People en Español previo a entrar a la casa más famosa de la televisión hispana, Zapata explicó su proceso para decidirse. “Lo estuve pensando muchísimo, desde las primeras casas, en las dos televisoras me invitaron, y yo dije ‘no, yo no quiero participar en eso’. Pero después dije ‘¿por qué no?’”, afirma.

Zapata también reveló que sí negoció con la producción antes de entrar al reality: “Puse muchas condiciones para participar en ‘La casa de los famosos’ y a todo me dijeron que sí”.

Destacó que existían cláusulas en su contrato que ella quería cambiar y que la producción accedió a sus peticiones, lo que fortaleció su decisión de entrar al encierro televisado. “Yo no voy a competir, voy a convivir, porque yo llego a la casa con un ‘background’ de una carrera muy sólida”, advierte.