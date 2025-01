La necesidad de reencontrarse con su esencia y con viejos amigos llevó a Laureano Brizuela a preparar nuevas canciones, 18 años después de haber lanzado su último disco.

Pero su ausencia en la industria musical no fue casualidad. El cantante argentino reveló que en todo este tiempo estuvo analizando las tendencias y el panorama actual, los cuales aún no termina de entender del todo. “No tenía la visión clara de cómo proyectar mi música, sobre todo en un momento donde todo es una vorágine de oferta y de demanda. No sé en qué han caído las disqueras que tienen cuatro o cinco prioridades y nos saturan con esos artistas. Hay un cúmulo de 20 o 30 sencillos por compañía a la semana; entonces no hay forma de crear generaciones nuevas de gente emblemática de verdad”, dijo el llamado “Ángel del Rock”.

En este escenario tan complicado, Brizuela aseguró que no viene a competir con las nuevas generaciones; sino a demostrar que la propuesta a la que se ha mantenido fiel por más de tres décadas sigue estando vigente y puede, incluso; perdurar más que géneros que se consideran actuales. “No tengo que enfrentarme a corrientes nuevas, pero eso siempre pasa. Estamos viviendo en una época tecnológica maravillosa, pero en materia musical no hemos podido hacerle frente a una idea que tuvieron unos cuantos colombianos, puertorriqueños y cubanos en Miami, y que proyectaron en 30 mil canciones que no dicen nada; contra eso no me tengo que enfrentar, eso tiene que caer porque no puede perdurar mucho”, declaró.

Para el intérprete de éxitos como “Sueños compartidos”, un sello que caracteriza a su trabajo es la calidad, misma que, afirma, no solo le ha valido el interés del público; también el respeto. Este es el principal motivo por el que no le interesa incursionar en la música actual. Lo que sí le interesa es continuar haciendo nuevos temas para su próxima producción discográfica. Hasta ahora ya tiene listos dos sencillos, completamente inéditos, y que podrían salir a la luz el próximo mes de marzo, a través de dos sencillos, “Dónde van los sueños rotos” y “La mitad de un corazón”. “Son temas que no han sido populares, ni expuestos masivamente en las redes, pero creo que es el momento de hacerlo, porque no sé si puedo seguir intentando las hazañas que prometí. Simplemente quiero seguir cantando y eso es todo”, señaló.

Mientras tanto, se prepara para volver a México con un show que dará el próximo 8 de febrero en el centro de espectáculos La Maraka.