Laureano Brizuela, el ícono latinoamericano de la música, está de vuelta en los escenarios. El argentino, quien llegó a México a lo más alto en la década de los 80 con su disco El Ángel del Rock, comentó que si no está componiendo una canción, escribe alguna crónica de su vida o está detrás de escena de un nuevo artista.

“A lo largo de casi 50 años de trabajo, me he dado tiempos, pero son para preparar cosas, conectarme con colaboradores, recopilar información, escribir nuevas canciones, porque pienso en hacer un ‘videobook’”, comentó quien regresa a los escenarios el 18 de abril, en el Lunario del Auditorio Nacional.

A decir de Laureano, ese videobook o documental le daría más control de su verdad, a diferencia de ceder los derechos para una bioserie, “las cuales no me gustan porque casi siempre terminan siendo una novelita de las 4 de la tarde”. Brizuela luce emocionado por su presentación en el Lunario, donde recorrerá casi medio siglo de creación musical. “Porque el Lunario te permite estar cerca del público e interactuar. Este lugar se convirtió en una suerte de cabaret que me recuerda a El Patio o a Terraza Jardín, donde la gente hacía temporadas. En este caso, no es una temporada, pero sí un acercamiento que quiero mucho”, expresó.