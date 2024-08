Pese a que era grande la anticipación por la esperada reunión de Lauryn Hill y The Fugees, los promotores del evento cancelaron no solo la primera fecha de su gira en Tampa, Florida, para este mismo viernes, si no toda la etapa estadounidense de forma repentina.

Hasta el momento, los promotores del evento aún no han ofrecido una explicación oficial sobre los motivos de esta cancelación, lo que ha generado gran descontento entre los fans. Ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Atlanta, Filadelfia, Dallas, Houston y Milwaukee se quedarán sin la oportunidad de presenciar este histórico reencuentro.

Sin embargo, las fechas de la gira europea, que comienza en Manchester el 12 de octubre, se mantienen intactas por el momento. Esta no es la primera vez que Lauryn Hill y The Fugees cancelan fechas, pues en los últimos tres años, la banda ha enfrentado múltiples contratiempos que han impedido que sus fans disfruten de sus presentaciones en vivo.

Este anuncio ha generado generado una gran ola de decepción entre los seguidores de la agrupación, quienes esperaban con ansias esta reunión tan esperada.