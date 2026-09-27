Layevska se suma a Dra. Lucía

Ana Layevska, la actriz de Bienvenidos a la familia y Amor de oficina, tiene un tío político médico y, dice, prácticamente es la única de la familia que habla con él sobre las cosas morbosas y quizá no muy agradables para varios, de las enfermedades. “No sé, me gusta, se me hace interesante”, dice.

Así que formar parte de Dra. Lucía, un don extraordinario, que el lunes arranca su tercera temporada en TV Azteca y Disney+, fue algo natural. La serie gira en torno a una doctora (Marimar Vega) quien después de sufrir un accidente, regresa con poderes que le ayudan a tratar a los pacientes.

En la producción, donde está desde el inicio, Ana es la coprotagonista al interpretar a la doctora urgencióloga Mariana Esquivel, que en la anterior entrega llegaba a prisión. “Arranca con una de las pruebas más complicadas para cualquier ser humano, lo padece, pero siempre va a seguir siendo la misma, todavía irónica, más cínica y menos personal con los demás, va aprendiendo de la vida”, adelanta Layevska.

Más estrellas

Para la nueva temporada se suma al elenco Itatí Cantoral, que será la nueva directora del hospital. “Será un antagónico y todo mundo se enfrenta con ella, pero será divertido”, expresa.

El que una serie tenga tres temporadas no es fácil y Ana lo sabe, aunque siempre se tiene la esperanza de que cualquier producción lo logre. “Siempre tuvimos eso, pensábamos que iba a funcionar porque el formato de telenovelas médicas gustan, nos gusta ver a los demás entre la vida y la muerte, los enredos, la lucha de egos y además la doctora tiene poderes”, dice.