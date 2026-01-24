Le dio dengue a Carín León

Las presentaciones que Carín León tenía programadas para los días 22 y 23 de enero en el Palenque de la Feria de León fueron pospuestas de manera oficial, luego de que el cantante resultó positivo por dengue.

El equipo de trabajo del intérprete informó que el artista se encuentra bajo supervisión médica y siguiendo el tratamiento indicado por especialistas.

¿Qué es el dengue?

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, es una enfermedad causada por un virus que se transmite exclusivamente por la picadura de un mosquito infectado. Es común en zonas tropicales y subtropicales.