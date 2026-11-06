Le exigen 240 mil dólares a Halle Berry

La batalla legal entre la actriz Halle Berry y su exesposo, Olivier Martinez, por la custodia de su hijo está lejos de terminar; y es que, lo que inició como una disputa por el cuidado del adolescente ha tomado un nuevo rumbo.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el actor francés está exigiendo que la famosa se haga cargo de todos sus gastos legales. En los documentos judiciales obtenidos por el portal estadounidense, Martinez solicitó a un juez que Berry sea la encargada de cubrir los honorarios pendientes de sus abogados, así como las nuevas cuentas que el proceso genere.

Sin fondos

Olivier afirmó que no cuenta con los recursos suficientes, ya que en los últimos meses ha reportado que recibe poco más de 700 dólares por concepto de regalías. Esta cantidad se queda debajo, y por mucho, los 176 mil dólares que, según él, debe a sus abogados.

Por si esto fuera poco, también reclama otros 63 mil 477 dólares para continuar con su representación legal; para un total de 240 mil dólares.

Esta petición ocurre apenas unos días después de que un juez le concediera al actor la custodia principal de Maceo, de 13 años, mientras que Berry mantiene la custodia compartida y visitas restringidas.

El pleito inició hace ya varias semanas, cuando Martínez acusó a la protagonista de Gatúbela de haber agredido físicamente a su hijo; incluso, dijo, intentó asfixiarlo. Por su parte, Berry ha negado las acusaciones en su contra; sin embargo, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre esta nueva solicitud de su ex.