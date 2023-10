En una nueva polémica, está metida la influencer Marisol Rodríguez Salazar, mejor conocida como Mona, quien admitió que Karely Ruiz está muy enojada por la filtración de sus fotos y videos hot que realizaron hace unos meses.

En el live que hizo la influencer, afirmó que Karely Ruiz tomó cartas en el asunto junto con su abogado por la filtración de las instantáneas de parte del fotógrafo que realizó la sesión. “Él estaba muy payaso y dijo que las iba a subir, pero no creíamos que lo fuera a hacer”, comentó Mona, pues señaló que le explicaron al fotógrafo que las imágenes que les tomó eran para el contenido exclusivo de la página azul; sin embargo, él decidió publicarlas y ahora están circulando de forma gratuita.

Señaló que el fotógrafo lo hizo con la intención de aumentar sus seguidores, pues constantemente le decía a ella y a Karely que lo etiquetaran cuando ellas publicaran las imágenes. “Karely está muy molesta y pedirá una compensación al fotógrafo, ya que ese contenido era para cerrar el fin de año y tener ganancias”.

En la transmisión, Marisol Rodríguez comentó que también está lista para entrar al quirófano, ya que admitió que se descuidó y subió unos kilos de más. “Cuando recién me hicieron mi operación me veía toda flaca… y ahorita ya no, se me hizo esta pinch* panza, esto… se me hizo otra vez este gordito aquí todo por no saberme cuidar”, explico Mona, quien prometió volver a tener la silueta de envidia y postear las fotos con su nueva cinturita y nuevas bubis.