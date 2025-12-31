¿Le fueron infiel a Pame Verdirame?

Las publicaciones que Pamela Verdirame hizo en su cuenta de Instagram han llamado la atención, pues en estas expone una conversación que sostuvo con otra excompetidora del Exatlón y, si bien, no explica el motivo por el que difundió esa información, ya se especula que fue debido a que, presuntamente, Heliud Pulido, su pareja, la habría engañado con la joven.

Pame y Heliud son una de las parejas más recordadas que ha dejado el reality deportivo de TV Azteca pues, luego de que su relación se concretara, durante el 2019, formaron una familia juntos y, en la actualidad, son madre y padre de Rafaela.

Si bien, su relación se ha caracterizado por la forma tan abierta en que los deportistas demuestran su amor, en los últimos días se ha especulado que ya se separaron, esto a raíz de que Pulido eliminó las fotografías donde aparecía junto a la exfutbolista en sus cuentas oficiales.

Las capturas

Las sospechas de sus fans han aumentado, ahora que Pame compartió dos historias de Instagram donde evidencia una charla que sostuvo con Sofía Arroyo, la nadadora mexicana que participó en la octava temporada de Exatlón.

En la captura de pantalla se puede ver que fue Verdirame quien escribió, por primera vez, a Arroyo, para felicitarla por su ingreso al programa de alto rendimiento. Así, Sofía le cuenta que ya tuvo la oportunidad de conocer a Heliud; también muestra expectativas de poder tratar a la hija de los deportistas: “Pame, muchísimas gracias, ya conocí a Heliud y, neta, me ayudó muchísimo, espero poder coincidir con los dos, mil ganas de conocer a Rafaela”.

Junto a la conversación, Verdirame escribió: “Tengan cuidado que así empieza”, y adjuntó el emoji de un payaso. A continuación, subió un video —grabado en septiembre de 2024— en el que aparece junto a Sofía, su hija Rafaela y Heliud, comiendo, en lo que parece ser un restaurante, lo que demuestra que existía un buen trato con la nadadora.