Le hará la vida imposible a Belinda

Las grabaciones de la serie Carlota, una historia que reimagina la llegada de la emperatriz Carlota y Maximiliano a México desde una mirada contemporánea, con humor, tensión política y drama de corte han iniciado.

Dentro del elenco se encuentran Belinda, Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena y Bárbara del Regil. Esta última, interpreta a Enriqueta Villalpando, una aristócrata que no pertenece a la realeza, pero que en la trama posee algo inusual para su tiempo: capacidad de decisión. “Es una mujer que no era de la realeza, pero sí de alta sociedad y era una mujer con tanto poder que tenía el poder de decidir y en esa época eso no pasaba”, dice en entrevista.

La historia parte de un momento real: cuando los aristócratas europeos Carlota y Maximiliano aceptan venir a gobernar un país dividido por la guerra y las ideologías. Pero la serie no busca ser un documental, sino una reinterpretación libre basada en “lo que se dice que pasó”, con un tono visual y narrativo cercano a producciones como Bridgerton y The Great, según la misma Bárbara del Regil.

“Hoy en día las mujeres nos paramos en alto y tenemos voz. Empezando porque tenemos una presidenta en México. Y en esa época, Carlota fue de las primeras mujeres en decir ‘no’. Fue una mujer muy importante… por eso es tan emocionante ser parte de esta historia, aunque yo no interprete a Carlota”, considera.

Para De Regil, ahí está una de las claves del atractivo de la serie: una mirada contemporánea a figuras femeninas del siglo XIX que, desde distintos lugares, desafiaron estructuras, su papel es la de la villana de la historia: “Es la villana, es la que hace un poco la vida imposible. Es Scar. Tiene poder, tiene influencia y dice ‘óyeme, vamos a hacer lo que yo diga’”.

Bárbara insiste en que Carlota no es un retrato documental de la historia, sino una reinterpretación basada en “lo que se dice” que ocurrió.