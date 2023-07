Poncho de Nigris ha destacado como una figura polémica en La casa de los famosos, logrando evitar la eliminación en compañía de Sergio Mayer y Sofía Torres, quien finalmente fue expulsada del programa. Actualmente, 13 personalidades siguen compitiendo por el codiciado premio de 4 millones de dólares.

A medida que pasaban los días, Poncho, además de manifestar su deseo de ver a la influencer Wendy Guevara como la campeona, expresó su determinación de ganar el show, respaldado por su experiencia en proyectos exitosos como Big Brother.

Durante la gala del pasado 4 de junio, declaró: “No sé cómo me irá en la casa, porque yo soy un líder y supongo que los demás también, pero voy dispuesto a ganar en esta ocasión. Después de 20 años, tengo experiencia”. Sin embargo, en realidad, hace unos meses Poncho no tenía la intención de participar debido a que los productores no lograron llegar a un acuerdo económico que satisficiera sus demandas, reveló.

Los motivos detrás del rechazo de De Nigris a la propuesta de La casa de los famosos eran desconocidos. Sin embargo, en el podcast “Viejo Lobos del Mar”, conducido por el comediante Oscar Burgos, habló sobre el tema “No me llegaron al precio”, expresó.

Durante el programa, Burgos tocó el tema de las personas que trabajan por gusto en lugar de solo por dinero, y Poncho compartió que se encuentra cerca de alcanzar ese punto, pero aún busca generar. “Yo ya estoy casi llegando, pero todavía acepto algunas cosas. Por ejemplo, no quise hacer ‘La casa de los famosos’. Estábamos negociando y les pedí una buena lana, de ‘si me voy a meter ahí es porque va a haber un lanón’”, externó el capítulo que se publicó hace cuatro meses.

Aunque estableció sus condiciones y la cantidad que deseaba ganar, el reality no estuvo dispuesto a pagarle lo que solicitaba. Más tarde, el humorista volvió a abordar el tema y De Nigris reveló que la oferta era de 400 mil pesos por semana. “Quería más, quería 500 (mil) por semana, y luego me los ofrecieron en otro ‘reality’ que va a hacer Televisa”, comentó.

Recientemente, la locutora Maxine Woodside de Todo para la mujer informó que las ganancias de los participantes en el programa varían desde los 100 mil pesos para los artistas menos conocidos, hasta los 500 mil pesos semanales para las figuras famosas. Sergio Mayer es considerado uno de los participantes con uno de los contratos más lucrativos. Además, se señala que De Nigris estaría recibiendo la suma de 500 mil pesos, pero esto no ha sido confirmado.