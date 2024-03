Le llueven críticas a Luis Miguel

Luis Miguel se presentó este 14 de marzo en la ciudad de Córdoba, Argentina, pero el show no salió según lo planeado, pues la fuerte lluvia interrumpió al “Sol de México” por lo cual, el cantante tuvo que reducir la duración del evento.

Esto causó la molestia de los asistentes y en redes sociales compartieron videos de cómo le reclamaron al famoso, cuyos conciertos han sido de los más esperados en Argentina y esta vez, sus fans se llevaron una decepción.

En el video de su presentación en Córdoba, Luis Miguel aparece en el escenario acompañado todo el tiempo de su guardaespaldas, quien lo sigue con un paraguas para evitar que se moje a causa de la lluvia.

Este clip desató diversos comentarios por esta acción, pues a algunos les pareció excesivo el cuidado para el cantante, por otro lado, molestó el hecho de que solo haya dado un concierto de 45 minutos y no fuera completo.

En el video que se viralizó en redes sociales, se puede escuchar como los asistentes comienzan a gritarle a Luis Miguel expresando su molestia de que haya interrumpido el show por el mal tiempo, mientras ellos estuvieron de pie con impermeables.

De este modo, internautas dejaron comentarios negativos: “No es la primera vez que lo hace, los organizadores muy flojos y la gente que pagó su entrada juntando peso por peso una vergüenza, decadente”. Mientras que otros lo defendieron: “Se entiende el porqué acortó el show, fue justamente en argentina donde se enfermó, no iba a arriesgarse de nuevo, no veo el problema, además canto bastante bien y los que se quejan no son ni 50”.