Un simple comunicado fue el que emitió la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, donde solo lamentaron la muerte de Francisca Viveros Barradas, pero nunca se habló de un homenaje póstumo a Paquita la del Barrio en Bellas Artes. “Es algo lastimoso que no se nos han acercado, ni la Secretaría de Cultura, ni nadie que tiene que ver con ello. Tampoco es algo que nos complique, pero sí, nosotros le haremos el homenaje en Casa Paquita”, dijo en entrevista Francisco Torres, sobrino y manager de la cantante.

Afirmó que la Asociación Nacional de Intérpretes sí habló de dicho evento. “Nos pidió que hiciéramos un homenaje en vida, pero se canceló por un contratiempo de ella. Desde luego, Paquita es hablar de cultura, de la cultura del pueblo y Bellas Artes es una cosa muy distinta, pero nada. He visto que tuvo tanta repercusión, que su muerte salió en reportajes de Australia, Holanda, Estados Unidos, y no, no la consideraron”, comentó.