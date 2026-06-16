Le niegan permiso a Pablo Lyle

El actor mexicano Pablo Lyle atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que se confirmara el fallecimiento de su padre, Jorge Lyle, a los 77 años de edad.

La tragedia se agravó debido a que las autoridades estadounidenses le negaron un permiso humanitario para salir temporalmente de prisión y viajar a México para verlo por última vez. De acuerdo con diversos reportes, el padre del famoso enfrentaba un delicado estado de salud tras sufrir una caída en el centro especializado donde recibía atención debido al Alzheimer que padecía desde hace varios años.

Su condición se deterioró en los últimos días, lo que llevó a la familia a buscar alternativas para que Pablo pudiera reunirse con él. Sin embargo, pese a los intentos hechos por la defensa del histrión, el permiso humanitario solicitado ante las autoridades de Estados Unidos no fue concedido.

La noticia fue dada a conocer la noche del 13 de junio y rápidamente provocó una ola de mensajes de apoyo hacia Lyle y su familia. Hasta el momento, sus familiares no han ofrecido declaraciones públicas sobre los servicios funerarios ni sobre la posibilidad de que el actor participe de alguna manera en las ceremonias de despedida.

En prisión

Pablo Lyle permanece recluido en EE. UU. cumpliendo la sentencia que recibió tras ser declarado culpable por homicidio involuntario. Mientras tanto, enfrenta ahora el dolor de una pérdida familiar que no pudo acompañar de manera presencial, en un episodio que ha conmovido a sus seguidores.

La defensa legal de Lyle evaluó la solicitud de un permiso humanitario excepcional, conocido como furlough (permiso) bajo la Regla 33-601.601 del Código Administrativo de Florida, el cual fue denegado.