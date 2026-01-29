Le ponen el cuerno a Lizbeth Rodríguez

Ironías de la vida: Lizbeth Rodríguez, quien “destruyó” a cientos de parejas al revelar sus infidelidades, ahora vive en carne propia cómo es ser expuesta, luego de que se revelara el motivo por el cual se quitó su anillo de bodas.

Pese a que aún no hay una postura oficial, Liz habría roto su matrimonio con Baris Akkaya por que el hombre le fue infiel y, según las pruebas, su hombre le “habría puesto los cuernos” en una aplicación de citas.

Trascendió que la bomba estalló cuando la famosa descubrió que Baris tiene una cuenta de un perfil activo y verificado en Bumble, cuya peculiaridad es que la mujer debe dar el primer paso enviando el primer mensaje tras una coincidencia en citas heterosexuales.

En su perfil, Akkaya se describe “serio, pero atractivo, misterioso y carismático. Buscando tanto relaciones serias, así como encuentros casuales”. Lo más sorpresivo de su perfil en la aplicación es que el hombre detalla que “no sabe si quiere hijos”, lo cual contradice su realidad como padre de la hija de Lizbeth. Ante la noticia, en redes sociales se desataron los comentarios que señalan que el karma alcanzó a la conductora de Exponiendo infieles, quien ahora vive el dolor de ser engañada.

Baris Akkaya es un hombre de nacionalidad turca y conoció a Liz en un viaje de la influencer a Baja California. Baris ha producido diversos programas que se convierten en franquicias a nivel mundial.