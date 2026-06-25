Le quitan lo “gracioso” al Alzheimer

La posibilidad de visibilizar enfermedades como la del Alzheimer fue uno de los temas que más interesó a Adriana Barraza para aceptar la serie Una familia complicada.

Para la actriz la historia en la que comparte cuadro con Marcus Ornellas y Mayra Batalla aporta conversación sobre una enfermedad cuyas consecuencias, como la pérdida de objetos y de la memoria pueden tomarse con gracia, si no hay un diagnóstico oportuno y se ve solo como “descuidos”. “No se trata de hablar y de decir ‘me está pasando tal cosa’, sino mostrar qué le va pasando en lo particular al personaje de Telma con los síntomas que va teniendo; a veces hasta en la vida real, mientras no sepamos de lo que se trata nos podemos reír, ‘¡ay, se me olvidó la bolsa en el refrigerador’, nos reímos todos, pero con el tiempo uno va viendo que esta enfermedad es durísima”, explica Barraza.

Luto

En esta producción, que se estrena Vix, doña Telma debe lidiar con la muerte de su esposo, a la par de que su hijo y su hijastra batallan cada uno con una adicción, mientras de a poco su mente se va perdiendo debido al Alzheimer.

Sus protagonistas consideran que al abordar “problemas cotidianos” ayudan a que las personas o sus familiares se vean identificados y con ello que puedan accionar. “Mi personaje trata de ser a veces devastadora con sus hijos, como muchas madres lo son con tal de guardar las apariencias; desde su punto de vista, de verdad, con mucho amor, tratar de que estén lo mejor posible, pero pues son unos verdaderamente unos descarriados”, comenta Adriana, quien recientemente estrenó en Youtube el cortometraje El tesoro, sobre las madres buscadoras.

Marcus Ornellas interpreta a un ludópata, adicción que, dice, ve de cerca por primera vez: “Me hizo adentrar más sobre lealtad, me encontré a muchas cosas que no había percibido a mi alrededor sobre esa adicción”. Mayra Batalla, quien interpreta a Telmita, a quien Telma quiere como una hija, destaca la otra enfermedad del personaje de Barraza. “No sé si definiría a Telmita como alcohólica, está deprimida; el alcohol es una manera de fugar esa tristeza y frustración ante la vida, porque al mismo tiempo es funcional, es una madre soltera que se hace cargo de su hijo discapacitado”, expresó.