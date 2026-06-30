Le roban a Alexa Zuart

La comediante Alexa Zuart, colaboradora del programa Los Protagonistas de TV Azteca en el Mundial 2026, denunció públicamente que fue víctima del presunto robo de su nombre en internet, luego de que una persona registrara el dominio con el que buscaba impulsar su carrera y ahora, según afirmó, pretenda revenderlo.

A través de sus redes sociales, la estandopera explicó que el responsable sería alguien de su confianza, quien en su momento le aseguró que había adquirido el dominio para ponerlo a su nombre.

Sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que nunca ocurrió y que ahora esa persona busca obtener dinero a cambio.

“El bastardo que me dijo que compró el dominio con mi nombre para mí, que confiara en él y después se hizo pendejo, se va a quedar sentado esperando una oferta, ese parásito no vuelve a ver un solo peso de mi trabajo, ya se alimentó y vivió de mí mucho tiempo, pinche hambreado”, escribió Alexa.